Россия выразила протест из-за инцидента с дипломатами США под Северодвинском
Российский МИД направил американскому посольству в Москве ноту протеста из-за того, что дипломатов США сняли с поезда по пути на закрытую территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Как отмечается, министерство иностранных дел уже направило соответствующую ноту.
Дипломатов нашли на пути к режимной территории 14 октября на станции «Северодвинск». Предполагается, что в поезде были: военно-морской атташе при посольстве США Кертис, американский военный атташе Данн и атташе при посольстве США Арриола.
В администрации Северодвинска отмечали, что не знали о прибытии дипломатов США в город, в том числе в районе военного полигона в Неноксе, так как эти данные поступают в правоохранительные органы.
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