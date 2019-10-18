Украина не смогла найти веские доказательства вины Порошенко
Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в стране пока не смогли собрать достаточное количество доказательств вины бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам генерального прокурора, Порошенко смогут обвинить, когда будут собраны веские доказательства его вины. После этого прокуроры скажут, что подозрения обоснованы, тогда материалы обнародуют и с Порошенко снимут неприкосновенность.
«Материалы... пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности», — уточнил Рябошапка.
Когда генпрокурора Украины спросили, в какие сроки это может произойти, он ответил: «Не скажу».
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