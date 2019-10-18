Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время своего последнего саммита ЕС, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, Юнкер покидает пост, так как его полномочия истекают осенью 2019 года.

Перед тем, как расплакаться, Юнкер констатировал, что это для него это последний европейский саммит. После этого он поблагодарил журналистов, которые освещали его высказывания в течение пяти лет пребывания на посту.

Юнкер отметил, что до конца своих дней будет гордиться тем, что служил Европе.

После этих слов его голос задрожал и на глазах появились слезы. Журналисты молча поаплодировали ему.

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