Суд Бельгии оставил Пучдемона на свободе

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Суд Бельгии, куда ранее экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон явился из-за выдачи Испанией ордера на его арест, оставил политика на свободе. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, Пучдемону разрешили оставаться на свободе без необходимости вносить залог.

«Я буду находиться в распоряжении бельгийского правосудия», — сказал Пучдемон.

Известно, что бывший каталонский лидер выступил против того, чтобы его экстрадировали в Испанию.

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