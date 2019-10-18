Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Американский лидер Дональд Трамп заявил о культурной связи США и Италии «со времен Древнего Рима». Его слова опубликованы на странице Белого дома в Twitter.

Он отмечает, что страны объединяют культурные и политические аспекты уже тысячи лет.

Такое заявление начали активно обсуждать пользователи Сети. Они напомнили, что Древний Рим перестал существовать примерно за тысячу лет до открытия Америки как материка.

Такое заявление Трамп сделал в ходе встречи с итальянским коллегой Серджо Маттареллой .