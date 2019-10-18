Депутата от партии Зеленского поймали на интимной переписке с мужчиной в ходе заседания Рады
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Интимную переписку с мужчиной депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолия Остапенко сфотографировали в ходе заседания Верховной рады. Снимок с диалогом в одном из популярных мессенджеров появился в Facebook.
Депутат переписывался с пользователем, подписанным как Сильченко Леша.
Собеседник парламентария сообщил Остапенко, что находится в Киеве.
Далее в переписке, предположительно, шла речь о встрече.
В частности, Сильченко спросил у депутата про наличие костюма с бабочкой.
Остапенко при этом ответил отрицательно. В свою очередь его собеседник продолжил общение и написал депутату по поводу интимной близости.
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