Депутата от партии Зеленского поймали на интимной переписке с мужчиной в ходе заседания Рады

Интимную переписку с мужчиной депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолия Остапенко сфотографировали в ходе заседания Верховной рады. Снимок с диалогом в одном из популярных мессенджеров появился в Facebook.

Депутат переписывался с пользователем, подписанным как Сильченко Леша.

Собеседник парламентария сообщил Остапенко, что находится в Киеве.

Далее в переписке, предположительно, шла речь о встрече.

В частности, Сильченко спросил у депутата про наличие костюма с бабочкой.

Остапенко при этом ответил отрицательно. В свою очередь его собеседник продолжил общение и написал депутату по поводу интимной близости.

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