Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По его словам, он не желает «навязываться в советчики» мировым лидерам.

Горбачев рассказал, что обращается к ним посредством короткого письма.

Политик придерживается мнения, что мировые лидеры сейчас имеют огромную ответственность.

«Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — добавил Горбачев.

Он также сообщил, что помимо Путина, некоторое время назад также обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Однако Горбачев не рассказал о содержимом своих посланий российским и французским лидерам.