Эксперт назвал снятых с поезда дипломатов разведчиками

Профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгений Астахов прокомментировал ситуацию с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что данный инцидент — это пример типичной американской разведывательной практики.

Эксперт назвал их разведчиками и добавил, что они безусловно приезжали, чтобы получить определенную информацию о российских разработках. Он также предположил, что задержанные американцы являются не кадровыми дипломатами, а сотрудниками разведывательных служб, которые работают под прикрытием в посольстве США.

При этом он оговорился, что точной информации не имеет.

До этого стало известно, что дипломаты США несколько раз меняли поезда по дороге к Северодвинску.