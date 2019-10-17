Захарова опровергла задержание дипломатов США в Северодвинске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американских дипломатов в Северодвинске не задерживали. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, они сели в машину и, возможно, уже находятся в Москве.

Она пояснила, что трое сотрудников военного атташата при посольстве США получили разрешение для поездки в Архангельск в Министерстве обороны России. Однако вместо этого они прибыли на машине в Северодвинск, откуда на электричке отправились в населенный пункт, вблизи которого находится испытательный полигон и другие объекты оборонного назначения.

По прибытию в Северодвинск, они были остановлены полицейским патрулем. Дипломатам объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. Поскольку соответствующего разрешения у них не было, им предложили той же электричкой отбыть назад, что они и сделали.

«Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы», — подытожила Захарова.

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