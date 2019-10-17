Что обсудят Путин и Эрдоган, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган будут обсуждать ситуацию в районе проведения Турцией военной операции в Сирии, передает РИА «Новости».

Также будут обсуждаться вопросы двусторонних российско-турецких отношений.

Он отметил, что ситуацию на северо-востоке Сирии в Кремле оценивают как напряженную.

«Действительно, и президент Путин в ходе недавнего телефонного разговора также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции», — сказал Песков.

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 22 октября.

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