Дипломаты США предположительно ехали в Северодвинск на электричке

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, предположительно ехали туда из Неноксы на электричке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом свидетельствует расписание на железнодорожных сервисах.

Уточняется, что если на сайте РЖД выбрать направление из Неноксы в Северодвинск, сервисом будет предложена электричка. Так, там присутствует электричка 6556, которая стартует в 9.46, а также электричка 6558, отправляющаяся в 19.25.

До этого стало известно, что задержанные в Северодвинске дипломаты США меняли поезда несколько раз.