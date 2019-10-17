Россия направит ноту протеста США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
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Россия направит ноту протеста США из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске, передает ТАСС.
Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
16 октября стало известно, что 14 октября трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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