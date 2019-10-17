Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы

На странице украинского президента Владимира Зеленского в Facebook была перепутана Латвия и Литва, пишет «Страна.ua».

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.

Стоит отметить, что помощники президента дважды допустили ошибку. Но даже удалив первый пост, они выложили второй, в котором допустили еще одну ошибку: вместо «Латвийской Республики» написали «Республика Латвия».