СМИ: дипломаты США несколько раз меняли поезда по дороге к Северодвинску

Американские дипломаты несколько раз меняли поезда до того, как их поймали на пути к Северодвинску. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября. На станции «Северодвинск» при проверке документов у пассажиров поезда «Ненокса - Северодвинск» были обнаружены трое американских граждан: военно-морской атташе при посольстве США Кертис, американский военный атташе Данн иатташе при посольстве США Арриола .

Их оперативно сняли с поезда, так как данная территория является режимной.

Источник рассказал, что американские дипломаты двигались к территории на нескольких поездах.

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