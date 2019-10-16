Захарова оценила снятие с поезда дипломатов США в Северодвинске
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание трех американских дипломатов в Северодвинске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, поездка действительно была официальной, представители дипмиссии уведомили Министерство обороны России о своих планах.
«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — сказала Захарова.
Она добавила, что МИД готов подарить посольству США карту России.
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