Захарова оценила снятие с поезда дипломатов США в Северодвинске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание трех американских дипломатов в Северодвинске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, поездка действительно была официальной, представители дипмиссии уведомили Министерство обороны России о своих планах.

«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — сказала Захарова.

Она добавила, что МИД готов подарить посольству США карту России.

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