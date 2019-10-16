Посольство США отреагировало на снятие с поезда в Северодвинске дипломатов

Посольство США в России отреагировало на снятие с поезда в Северодвинске трех американских дипломатов, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря американской дипмиссии Ребекки Росс, американские дипломаты были в официальной поездке. Отмечается, что они уведомили об этом Министерство обороны России.

В свою очередь в администрации Северодвинска заявили, что не обладают информацией о пребывании дипломатов США в городе, в том числе в районе военного полигона в Неноксе, так как эти данные поступают в правоохранительные органы.

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