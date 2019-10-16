Депутат ДНР оценил идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев прокомментировал идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, данным требованием представители Киева доводят ситуацию до абсурда.

Он считает, что такие «выходки» показывают уровень украинской дипломатии, а также наглядно отображает все сложности, которые образуются при переговорах с представителями Киева.

«В следующий раз они могут потребовать отменить силу притяжения или остановить движение Земли по орбите для разрешения конфликта, и этому уже никто не удивится», — иронично добавил Медведев.

До этого в Кремле удивились идее Киева о роспуске ДНР и ЛНР.