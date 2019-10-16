Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

По словам автора, интернирование Советским Союзом японских военнопленных, в результате которого большинство солдат погибли и пропали без вести, является государственным преступлением.

Известно, что в феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры СССР США и Великобритании подписали соглашение, по которому Советский Союз должен был вступить в войну на стороне союзников против Японии после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения советскому государству южной части Сахалина и передачи Курильских островов.

В результате проведенных операций СССР официально вернул в свой состав в том числе южный Сахалин, группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Япония до сих пор не признала потерю последних территорий.

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