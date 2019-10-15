Киев назвал условие выполнения политической части «Минска-2»

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер назвала условие для выполнения Киевом политической части «Минска-2». Об этом она написала в своем фейсбуке.

Она заявила, что условием является роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, назвав их «квазигруппировками».

Отмечается, что также в качестве условия были названы отвод сил по всей линии соприкосновения, обеспечение мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории страны, а также полное прекращение огня.

Также киевские власти настаивают на обеспечении работы Центральной избирательной комиссии, украинских СМИ, а также установлении контроля над неподконтрольной частью российско-украинской границы.

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