Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Президент России Владимир Путин вновь послушал исковерканный гимн РФ. Видео публикует RT.

В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Музыканты вновь ошиблись и не смогли полностью верно исполнить композицию.

Накануне, 14 октября, в Эр-Рияде королевский оркестр также исковеркал российский гимн.

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