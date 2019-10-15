Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ
Президент России Владимир Путин вновь послушал исковерканный гимн РФ. Видео публикует RT.
В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Музыканты вновь ошиблись и не смогли полностью верно исполнить композицию.
Накануне, 14 октября, в Эр-Рияде королевский оркестр также исковеркал российский гимн.
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