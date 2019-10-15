В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
По его мнению, Россия может спонсировать экологические протесты в Европе, чтобы повлиять на западную экономику.
«Подобные кампании оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надежности энергопоставок», — считает Мойтен.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские дипломаты изучили популярность Греты Тунберг
— Путин оценил выступление Греты Тунберг