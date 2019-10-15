Пелоси и Грэм подготовят резолюцию для отмены решения Трампа по Сирии

Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси заявила, что совместно с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом подготовят резолюцию для незамедлительной отмены решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Сирии. Об этом она написала в своем твиттере.

Как отмечается, оба политика резко раскритиковали решение американского лидера вывести группу войск США из северной части Сирии, что позволило Турции начать военные действия против союзников США курдов.

В связи с этим Пелоси и Грэм считают, что нужно принять более сильный пакет санкций, чем тот, что инициирует Белый дом.

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