Пелоси: санкции Трампа недостаточны для предотвращения катастрофы в Сирии

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Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси считает, что санкции, которые ранее президент США Дональд Трамп своим указом ввел в отношении Турции, недостаточны для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что эти ограничительные меры недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы в этих областях страны.

Кроме того, Пелоси отметила что Трамп развязал в Сирии «эскалацию хаоса и нестабильности».

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