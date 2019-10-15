Пелоси: санкции Трампа недостаточны для предотвращения катастрофы в Сирии
Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси считает, что санкции, которые ранее президент США Дональд Трамп своим указом ввел в отношении Турции, недостаточны для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она заявила, что эти ограничительные меры недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы в этих областях страны.
Кроме того, Пелоси отметила что Трамп развязал в Сирии «эскалацию хаоса и нестабильности».
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