Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта
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Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману Аль Сауду «высокохудожественное изделие из бивня мамонта», передает РИА «Новости».
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не уточнил, что именно за подарок, при этом отметив, что он «очень красивый».
Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в Якутии достаточно много бивней мамонтов.
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