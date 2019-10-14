Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману Аль Сауду «высокохудожественное изделие из бивня мамонта», передает РИА «Новости».

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не уточнил, что именно за подарок, при этом отметив, что он «очень красивый».

Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в Якутии достаточно много бивней мамонтов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин подарил саудовскому королю камчатского кречета