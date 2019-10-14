Медведева возмутило вранье губернаторов о смертности
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Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой смертности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что это особенно касается данных в отношении сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний.
По его словам, показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий уменьшился в 49 субъектах, однако в 36 регионах он, наоборот, увеличился.
Медведев добавил, что тех, кто продолжит вранье, ждут весьма неприятные последствия.
До этого Медведев отчитал Ткачева за опоздание.