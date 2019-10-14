Медведева возмутило вранье губернаторов о смертности

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой смертности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что это особенно касается данных в отношении сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний.

По его словам, показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий уменьшился в 49 субъектах, однако в 36 регионах он, наоборот, увеличился.

Медведев добавил, что тех, кто продолжит вранье, ждут весьма неприятные последствия.

До этого Медведев отчитал Ткачева за опоздание.