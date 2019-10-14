Ушаков оценил кандидатуру Салливана на пост посла США в России

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия рассматривает кандидатуру Джона Салливана пост посла США для выдачи предварительного согласия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона рассматривает кандидатуру Салливана, которую уже официально назвали американские власти.

Ушаков добавил, что лично не знаком с Салливаном, уточнив, что он занимает сейчас высокую должность.

Также помощник президента отметил, что это довольно редкий случай, когда с поста первого замгоссекретаря переводят на должность посла.

«Послы иной раз возвращались на эту должность в госдеп, но чтобы с этой должности послом — это так достаточно редко», — заключил Ушаков.

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