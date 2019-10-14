Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и «подгонять» показатели. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что в случае обнаружения таких случаев, в отношении региональных руководителей и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах, будут применяться соответствующие меры наказания.

«Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — сказал Межведев.

Отмечается, что общий показатель смертности снижается.

Кроме того, показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий уменьшился в 49 субъектах РФ, однако в 36 регионах он наоборот увеличивается. Премьер-министр потребовал разобраться в причинах такой статистики.

Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

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