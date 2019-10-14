Морегини оценила план по урегулированию на Украине главы украинского МИД

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что министр иностранный дел Украины Вадим Пристайко представил удовлетворительный план урегулирования в украинском государстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Пристайко показал «удовлетворительную картину планов» по решению конфликта в Донбассе, а также проведению реформ в стране.

Также Могерини отметила, что ЕС видит некоторое позитивное развитие в этой сфере и желает поддержать этот процесс.

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