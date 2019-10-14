Сын Байдена прервал молчание после обвинений Трампа по «украинскому делу»

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер впервые рассказал СМИ о своей деятельности на Украине и Китае после скандала, связанного с переговорами президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Бизнесмен дал интервью телеканалу ABC.

Как отмечается, Байден рассказал журналистке телеканала Эми Робак о своей предпринимательской деятельности, а также реакции на возникший скандал, в результате которого общественность призвала к импичменту Трампа.

Беседа с бизнесменом состоялась в его доме в Лос-Анджелесе. Полное интервью будет опубликовано во вторник, 14 октября.

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