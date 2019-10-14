Суд Испании выдал международный ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордера на арест экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, политика обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Судья дал согласие на запрос прокуратуры о розыске и заключении в тюрьму Пучдемона.

С октября 2017 года экс-глава каталонского женералитета находится в Бельгии.

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