Суд Испании выдал международный ордер на арест Пучдемона
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Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордера на арест экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, политика обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.
Судья дал согласие на запрос прокуратуры о розыске и заключении в тюрьму Пучдемона.
С октября 2017 года экс-глава каталонского женералитета находится в Бельгии.
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