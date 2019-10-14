Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года.

Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

На этот раз главе России предстоит провести переговоры с действующим саудовским королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

После Саудовской Аравии Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты, где также проведет официальную встречу.