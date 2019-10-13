Трамп сообщил о готовности ввести санкции против Турции

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Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности наложить на Турцию санкции в связи с военной операции Анкары в Сирии против союзных США вооруженных сил SDF. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, работа над этим уже ведется.

»Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон, — пояснил Трамп.

Он также отметил, что по данному вопросу достигнут «отличный консенсус».

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин ранее отмечал, что ведомство готово «немедленно» ввести санкции, если наступит такая необходимость.

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