В Госдуме ответили на обвинения Британии в «российской агрессии»

В Госдуме сочли слова главы британского МИД Доминика Рааба, в очередной раз обвинившего Россию в агрессивном поведении, мифическими и выдуманными. С такой точкой зрения выступил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает RT.

Стоит отметить, что одними обвинениями Рааб не обошелся. Он также призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии».

Морозов считает, что эти несуществующие угрозы с российской стороны тиражируются в интересах альянса.

«Они хотят сохранить финансирование для организации», — добавил Морозов.

Депутат также подчеркнул, что Россия и НАТО заинтересованы в сотрудничестве.

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