Сенатор оценил призыв главы МИД Украины «дожать Россию»

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Член Совета Федерации Игорь Морозов поделился мнением насчет намерения главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать членов Совета министров ЕС по иностранным делам

«дожать Россию» по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает RT.

Морозов считает, что данный конфликт можно урегулировать только посредством соблюдения Минских соглашений.

По его словам, Пристайко же «постепенно входит в ту риторику», которая была у его предшественника Павла Климкина.

Речь идет про про поддержку европейских стран, а также про их воздействие на Россию по Донбассу.

Сенатор предположил, что такая политическая риторика необходима нынешнему главе украинского МИД для внутриполитического использования.

Как добавил Морозов, заключение Минских соглашений и согласование «формулы Штайнмайера» говорит о том, что новая украинская власть приняла решение урегулировать конфликт в Донбассе.

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