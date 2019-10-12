Сенатор оценил призыв главы МИД Украины «дожать Россию»
Член Совета Федерации Игорь Морозов поделился мнением насчет намерения главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать членов Совета министров ЕС по иностранным делам
«дожать Россию» по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает RT.
Морозов считает, что данный конфликт можно урегулировать только посредством соблюдения Минских соглашений.
По его словам, Пристайко же «постепенно входит в ту риторику», которая была у его предшественника Павла Климкина.
Речь идет про про поддержку европейских стран, а также про их воздействие на Россию по Донбассу.
Сенатор предположил, что такая политическая риторика необходима нынешнему главе украинского МИД для внутриполитического использования.
Как добавил Морозов, заключение Минских соглашений и согласование «формулы Штайнмайера» говорит о том, что новая украинская власть приняла решение урегулировать конфликт в Донбассе.
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