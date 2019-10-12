Европа в шоке от Порошенко, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

«Они в шоке», — сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, Порошенко ошибочно полагает, что может стать лидером нового майдана.

Он отметил, что Порошенко придерживался другой позиции по «формуле Штанмайера», когда пребывал у власти.

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