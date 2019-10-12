Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что происходит с экс-главой страны Петром Порошенко. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

По мнению Зеленского, Порошенко ошибочно полагает, что может стать лидером нового майдана.

Он отметил, что Порошенко придерживался другой позиции по «формуле Штанмайера», когда пребывал у власти.

«Вы видели заявления и президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Также Зеленский считает, что Порошенко забывает, что уже не президент.

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