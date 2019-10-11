Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп лично добивался ее отставки

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что ее отставки добивался лично американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что она рассказала об этом во время дачи показаний в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа.

По ее словам, Госдепартамент США в марте 2019 года предложил ей занимать пост посла в Киеве до 2020 года, однако в апреле ей приказали вернуться Вашингтон как можно быстрее. Так, она была отозвана с Украины в мае, на два месяца раньше запланированного срока.

Йованович также общалась с заместителем госсекреатря, который передал, что Трамп потерял уверенность в ней и не хочет ее видеть в качестве посла. Кроме того, госсекретарь рассказал Йованович, что против ее была развернута компания и с лета 2018 года Трамп оказывал давление на Госдепартамент с целью сместить ее.

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