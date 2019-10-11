Экс-посол США на Украине даст показания по делу об импичменте Трампа

Бывший посол США на Украине Мэри Йованович прибыла в палату представителей для дачи показаний в рамках расследования по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает ABC news.

Отмечается, что слушания проходят в закрытом формате, без допуска прессы.

Согласно имеющимся данным, Йованович, которую в мае 2019 года отправили в отставку, должна рассказать о связи властей США и Украины в вопросе о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

До этого в американских СМИ появилась информация, что Йованович была отстранена от должности после того, как попросила адвоката президента США Руди Джулиани официально предоставить запрос украинским чиновникам о проведении расследований.