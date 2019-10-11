Путин заявил о неспособности Зеленского обеспечить отвод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что для этого необходимо проявление политической воли.

По словам Путина, силы ДНР и ЛНР не могут покинуть своих позиций, из-за того, что националистические военные формирования прибыли туда и заявили, что займут позиции военных самопровозглашенных республик.

«Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику», — заключил российский президент.

изначально разведение сил в Золотом и Петровском должно было начаться 7 октября. Однако в назначенный день его перенесли на 9 октября. Однако и в эту дату оно не состоялось.