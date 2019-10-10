Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» пройдет в ноябре

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Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на фудкорте в Киеве, 10 октября... Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на фудкорте в Киеве, 10 октября...
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на фудкорте в Киеве, 10 октября...
Gleb Garanich/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в ноябре. Об этом он рассказал на пресс-марафоне, который транслируют украинские телеканалы.

По его словам, дата встречи станет известна на следующей неделе.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что саммит пройдет в ноябре.

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