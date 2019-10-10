Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» пройдет в ноябре
close
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в ноябре. Об этом он рассказал на пресс-марафоне, который транслируют украинские телеканалы.
По его словам, дата встречи станет известна на следующей неделе.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что саммит пройдет в ноябре.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский предложил обсудить Крым в «нормандском формате»
— Меркель и Зеленский готовы к нормандскому саммиту
— МИД России обсуждает возможность встречи министров «нормандской четверки»