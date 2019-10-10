Володин попросил Пелоси проверить действия ФБР в отношении депутата Юмашевой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси с требованием проверить действия американских спецслужб в отношении задержанного российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.Об этом сообщает РИА «Новости».

Володин выразил надежду, что по факту произошедшего «провокационного инцидента» будет организована проверка, которая даст объективную оценку действиям спецслужбам США.

Также он попросил Пелоси принять все зависящие от нее меры, чтобы не допустить подобные недружественные действия в будущем.

«Уверен, что как руководители парламентов, непосредственно представляющие интересы наших граждан, мы не можем допустить дальнейшей деградации ситуации», — отметил председатель Госдумы.

По его словам, задержание Юмашевой стало очередным шагом, который препятствует цивилизованному диалогу между Россией и США.

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