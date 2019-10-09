ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России, передает «Взгляд».

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ и включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 региональных практик с 30 сентября по 6 октября 2019 года попали служба ухода «Ты не один» (Омская область), приглашение вступить в наблюдательный совет реконструкции улицы (Севастополь), туры для людей серебряного возраста (Ярославская область), Цифровая лаборатория при правительстве региона (Приморский край) и часовой тариф при пересадке на пригородный транспорт (Республика Башкортостан).

Служба ухода «Ты не один» запущена при поддержке правительства Омской области и губернатора Александра Буркова. Реализация социального проекта стала возможна благодаря федеральному гранту фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками проекта, который будут реализовывать с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года, станут 16 детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития и 27 родителей. Для работы с особыми детьми будет приобретено новое реабилитационное оборудование: ходунки для детей с ДЦП, аппарат для ребят с аутизмом, специальные детские стульчики, творческие наборы и др. Занятия пройдут на базе комплексного центра социального обслуживания населения Называевского района. В это время здесь же родители смогут пообщаться с психологом, а также пройти курс обучения навыкам ухода за детьми с инвалидностью. К лежачим детям специалисты будут выезжать на дом. Служба развивающего ухода «Ты не один» подразумевает комплексную помощь семье, в которой растет ребенок с особенностями развития.

Приглашение вступить в набсовет реконструкции улицы в Севастополе сделал врио главы Севастополя Михаил Развожаев. На персональной странице в Instagram он сообщил, что правительство региона приступило к формированию состава набсовета, войти в который смогут эксперты, общественники, депутаты и сами жители реконструируемой улицы. Заявки на включение в состав организации принимаются на официальном сайте городского правительства.

«Приглашение жителей к работе в наблюдательном совете реконструкции главной улицы даст возможность не только принимать верные взвешенные решения в ходе реализации проекта, но и поможет властям и населению лучше понимать друг друга, создавая в дискуссии новые смыслы развития региона и оригинальные решения, который пойдут на пользу региону», – считает политконсультант Алена Август.

В Ярославской области ко Дню пожилого человека были разработаны туры для людей серебряного возраста. Департамент туризма области предлагает пожилым людям экскурсии-прогулки, тематические программы и гастрономические туры.

«Инициатива решает проблему включенности граждан старшего возраста в общественную жизнь. В рамках стратегии 80+ такие решения позволяют продлить активность и составить разнообразный досуг для тех, кто живет один на пенсии или не знает, как занять свободное время. Затраты на такие проекты целесообразно включать в социальные статьи бюджетов. Они будут носить ограниченный характер, поскольку формат мероприятий, как правило, напоминает льготные экскурсии и посещения различных культурных объектов - средства на это предусмотрены в бюджетах разных уровней. Инициатива актуальна в регионах с низким уровнем среднего располагаемого дохода. Для граждан старшего возраста это важный знак внимания и заботы о них», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

При правительстве Приморского края будет создана цифровая лаборатория, где молодые специалисты будут заниматься разработкой современных сервисов. В рамках работы лаборатории предполагается создание качественно новых условий для проведения исследований и разработки в сфере цифровых технологий: современное оборудование, образовательные программы.

«Создание новых возможностей для молодежи, особенно в сфере цифровой экономики, – это стратегически важная задача для всех регионов России. Пока что российский рынок еще не насыщен цифровыми проектами, есть много свободных ниш для новых сервисов – поэтому логично, что это направление надо стимулировать», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В республике Башкортостан с 1 октября владельцы единой транспортной карты «Алга» в Уфе в течение часа могут без переплат пересаживаться с автобусов ГУП «Башавтотранс» и муниципального электротранспорта на пригородные поезда. Стоимость второй и последующих поездок в таком случае будет нулевой. Эта возможность предоставляется пассажирам в рамках часового тарифа для тех, кто передвигается по городу с пересадками. Ранее в Башкирии стоимость поездок на пригородных поездах была снижена на 20%.

«От эффективной работы системы общественного транспорта напрямую зависят темпы развития городской экономики. Поэтому вопросы качественного управления трафиком пассажиров, удобной и комфортной логистики становятся все актуальнее и зачастую злободневнее. Снижение стоимости проезда при усилении логистической составляющей может дать в разы больший эффект для экономики города в целом. На это и стоит делать расчет», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.