Путин отправил в отставку своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева, занимавшего пост министра Евразийской экономической комиссии, от должности советника президента РФ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что он отстранен от должности с 9 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), где займет должность министра по интеграции и макроэкономике, на которой сейчас находится Татьяна Волкова. Она же возглавила офис ООН в Женеве.

До перехода на работу в Кремле Глазьев был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.

Советником президента он стал 28 июля 2012 года. На этом посту в большей мере он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

Накануне Путин подписал указ об увольнении главы ФСИН Геннадия Корниенко.