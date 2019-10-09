Допрошенная ФБР Юмашева захотела диалога со «здравыми силами» в США

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую сотрудник ФБР задержал и допросил в Нью-Йорке, призвала продолжить диалог с американской стороной, но лишь со «здравыми силами», которые готовы к этому. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации спецслужб. Поэтому необходимо, чтобы Россия не прерывала каналы для диалога с Соединенными Штатами.

Юмашева предупредила, что никто не застрахован от провокаций и всегда нужно быть готовыми к ним.

«Таково есть настоящее состояние российско-американских отношений, к сожалению, это так», — констатировала Юмашева.

Российский депутат рассказала, что передала коллегам все нюансы своего задержания и вопросы, заданные ФБР на допросе.

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