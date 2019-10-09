Депутаты РФ прекратят поездки в США до урегулирования ситуации с Юмашевой

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Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены в связи с инцидентом с Ингой Юмашевой, которую допросили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника спикера палаты Анастасию Кашеварову.

Уточняется, что это продлится до объяснения причин американскими властями и принесения извинений с их стороны.

Так, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который должен был лететь в командировку в США, не отправится туда.

Кашеварова добавила, что допрашивать депутата Государственной думы имеют право лишь избиратели или российские силовые ведомства, поэтому подобное отношение со стороны других стран к представителю власти недопустимо.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву допрашивал человек, представившийся сотрудником ФБР. Он задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а после предложил пройти в кафе ,чтобы продолжить беседу в неформальной обстановке.