Букмекеры назвали фаворита и аутсайдеров Нобелевской премии мира

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Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года
Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года
TT News Agency/Reuters

Букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получении Нобелевской премии мира, сообщает USA Today.

Отмечается, что 14-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая выступила на ГА ООН с эмоциональной речью, является фаворитом премии.

В прошлом месяце Тунберг выиграл награду «За правильный образ жизни», которую часто называют «Альтернативой Нобелевской премии».

Президент США Доальд Трамп вошел в число аутсайдеров в числе нескольких других мировых лидеров, в том числе двух премьер-министров Эфиопии Абия Ахмеда и Новой Зеландии Джасинды Арден и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Нобелевские комитеты никогда не объявляют имена кандидатов, а кандидатуры не разглашаются в течение 50 лет.

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