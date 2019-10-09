Букмекеры назвали фаворита и аутсайдеров Нобелевской премии мира

Букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получении Нобелевской премии мира, сообщает USA Today.

Отмечается, что 14-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая выступила на ГА ООН с эмоциональной речью, является фаворитом премии.

В прошлом месяце Тунберг выиграл награду «За правильный образ жизни», которую часто называют «Альтернативой Нобелевской премии».

Президент США Доальд Трамп вошел в число аутсайдеров в числе нескольких других мировых лидеров, в том числе двух премьер-министров Эфиопии Абия Ахмеда и Новой Зеландии Джасинды Арден и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Нобелевские комитеты никогда не объявляют имена кандидатов, а кандидатуры не разглашаются в течение 50 лет.

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