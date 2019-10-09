Депутаты Госдумы отказались от поездок в США
Депутаты Госдумы временно отказались от поездок в США из-за ситуации с допросом ФБР депутата Инги Юмашевой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявила советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова, депутаты не поедут в США, пока американская сторона не извинится за инцидент с парламентарием.
Она отметила, что власти должны объяснить, почему Юмашеву час допрашивало ФБР.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву допрашивал человек, представившийся сотрудником ФБР. Он задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а после предложил пройти в кафе ,чтобы пообщаться в неформальной обстановке.
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