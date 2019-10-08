Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату задержанных кораблей

Украина обвинила Россию в том, что та якобы предоставила Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Об этом командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил «Украинским новостям».

По его словам, 7 сентября российская сторона сообщила трибуналу, что «вернула личный состав и корабли».

При этом он заявил, что МИД Украины направил России запрос о возврате судов, но ответ пока не получен.

Воронченко считает, что «Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии» в суде.