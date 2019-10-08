Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
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Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Уточняется, что поручение было направлено в ключевые министерства и должно быть выполнено до 1 января 2020 года.
По словам источника, каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению.
Пресс-служба Минфина подтвердила, что министерство уже приступило к выполнению поручения.
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