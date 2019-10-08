Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Уточняется, что поручение было направлено в ключевые министерства и должно быть выполнено до 1 января 2020 года.

По словам источника, каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению.

Пресс-служба Минфина подтвердила, что министерство уже приступило к выполнению поручения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии рассказали о планах снизить зависимость от российского газа

— В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией