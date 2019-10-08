Лукашенко считает необходимым участие США в решении украинского конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости привлечения США к разрешению конфликта на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению это нужно, носкольку Соединенные Штаты Америки очень сильно погружены в происходящее на Украине, в проблемы Крыма, а также во все политические и экономические процессы.

Он также считает, что Украина слишком легко досталась Западу, за что американцы и НАТО должны благодарить наши страны.

Лукашенко также подчеркнул, что нынешняя власть Украины, ее президент Владимир Зеленский очень хочет решить эту проблему.